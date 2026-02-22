İSTANBUL 6°C / 4°C
Galatasaray'ın serisi sona erdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor'A 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu skorun ardından sarı kırmızılıların ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 13:40 - Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray'ın, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Okan Buruk'un ekibi ligde son olarak 12'nci haftada deplasmanda Kocaelispor'a yenilmişti.

Konyaspor, zorlu rakibine karşı önemli bir istatistiğe de imza attı.

Yeşil beyazlılar, Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray'ı ligde iki farkla yenen ikinci takım oldu. 2 farklı galibiyeti daha önce Nisan 2023'te Beşiktaş elde etmişti.

Konyaspor, ayrıca 12 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Teknik Direktör İlhan Palut ise lig kariyerinde Okan Buruk'a karşı sekizinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Konyaspor maçını 6 şutla tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk döneminde gol atamadığı lig karşılaşmaları arasında bu alanda en düşük ikinci istatistiği elde etti.

Sarı kırmızılı ekip, ayrıca tecrübeli teknik adam yönetiminde ikinci yarıda en az şut çektiği deplasman maçını oynadı.

