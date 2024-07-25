İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0928
  • EURO
    36,014
  • ALTIN
    2522.81
  • BIST100
    10924.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor
Spor

Galatasaray'ın sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Galatasaray'ın sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Tamamı basına açık gerçekleştirilen idmana dün İtalya 1. Futbol Ligi temsilcisi Lecce ile yapılan hazırlık maçında fazla süre alan oyuncular katılmadı. Bu oyuncuların bir bölümü sahada, diğerleri ise kamp otelinde yenilenme çalışması yaptı.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas ve top kapma ile devam etti. Dar alanda topa sahip olma, baskı ve geçiş hücumu çalışan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

FUTBOLCULAR HIRSLI

Galatasaraylı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüsü dikkati çekti.

Dar alanda yapılan çalışmalarda ve çift kale maç sırasında futbolcular büyük bir efor sarf etti.

Havanın geçmiş günlere göre daha sıcak olduğu antrenmanda; Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun mücadeleleri ön plana çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.