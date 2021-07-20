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Spor

Galatasaray'ın Stryger Larsen'e transfer teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Udinese'nin Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı.

20 Temmuz 2021 Salı 23:40 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 23:40
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , sağ bek transferinde sıcak saatler yaşıyor.

Rosier'den "Ben Beşiktaş 'ta oynamak istiyorum" yanıtı aldıktan sonra diğer adaylara yönelen Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı Stryger Larsen'in transferinde önemli aşama kaydetmişti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Galatasaray Udinese'ye Larsen için 3 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan kulübü Danimarkalı sağ bek için 6 milyon euro talep etti.

Galatasaray'ın Udinese ile bonservis pazarlığı devam ederken Larsen ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde görüşüldüğü öğrenildi.

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