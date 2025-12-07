İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi

Bursaspor maçının ardından İstanbul'a dönen Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüs, yol üzerinde bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Kulüp, kafilenin otobüs değişiminin ardından yolculuğa devam edeceğini açıkladı.

7 Aralık 2025 Pazar 01:33
Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün saldırıya uğradığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır." denildi.

Açıklamanın devamında "Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul'a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

