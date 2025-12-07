Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi

Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün saldırıya uğradığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır." denildi.

Açıklamanın devamında "Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul'a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.