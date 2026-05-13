  • Galatasaray'ın tek rakibi Bayern Münih
Galatasaray'ın tek rakibi Bayern Münih

Galatasaray, Avrupa'da 2000'li yıllardaki şampiyonluk sayısında sadece Bayern Münih'in gerisinde kaldı.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:38
Son dört sezonda Türkiye'de Süper Lig'i domine eden Galatasaray, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu. Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluklarla 2000'li yıllara damgasını vurdu. Bundesliga'da 2000'li yılları domine eden Bayern Münih ise tam 20 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı. Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 13 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. 2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

