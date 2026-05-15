Manchester City'e veda etmeye hazırlanan Bernardo Silva, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Barcelona ve Juventus'un Portekizli yıldıza teklif yaptığı belirtilirken, maddi anlamda Avrupa'daki en güçlü teklifi ise Galatasaray'ın yaptığı iddia edilmişti.

The Athletic'e konuşan Bernardo Silva geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu. 31 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Rekabetçi hissedebileceğim, hâlâ en üst seviyede oynayabileceğim ve ailemin de mutlu olacağı bir yer bulmak istiyorum. Bu, hayatımın çok önemli bir parçası. Kızım üç yaşına giriyor, eşim de yeniden hamile. Ekim ayında ikinci çocuğumuz dünyaya gelecek. Aklımda bir fikir ve tercih ettiğim bir seçenek var (bir sonraki kulübüm konusunda), ancak ne olacağını göreceğiz.

(Barcelona iddiası) İsim vermek istemiyorum. Gerçekten nerede olacağımı ben de bilmiyorum. Şu anda tek istediğim burada kalan son maçlarımın tadını çıkarmak ve tamamen onlara odaklanmak. Menajerime, Aston Villa maçından sonraki gün olan 25'inde kendisiyle konuşacağımı söyledim."