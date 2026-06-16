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Spor

Galatasaray'ın teklifi belli oldu! Mauro Icardi ile görüşmeler devam ediyor

Galatasaray, Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'ye oynama garantisi vermeyi düşünmüyor. İşte Galatasaray'ın teklifinin tüm detayları...

TRT Spor16 Haziran 2026 Salı 14:44 - Güncelleme:
Galatasaray'ın teklifi belli oldu! Mauro Icardi ile görüşmeler devam ediyor
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Galatasaray, Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim, Arjantinli oyuncunun temsilcisiyle temasa devam ediyor.

Başkan Dursun Özbek'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde, golcü futbolcuya bonuslarla 5 milyon euro ücret ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti.

Yıldız golcü ise yıllık ücretinin en az 7 milyon euroya yükseltilmesini istiyor.

İcardi, ayrıca yeni sezonda belli maç sayısında oynama garantisi de talep etti.

Arjantinli oyuncunun temsilcisinin ek olarak 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği de öğrenildi.

Yıllık ücrette revizeye sıcak bakan Başkan Özbek'in kontrat yılı ve özellikle de oynama garantisi talebine ret yanıtı verdiği aktarıldı.

Arjantinli golcünün teklifi reddetmesi ve bu sürecin Temmuz ayının başında sonuçlanması bekleniyor.

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