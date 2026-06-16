Galatasaray, Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim, Arjantinli oyuncunun temsilcisiyle temasa devam ediyor.

Başkan Dursun Özbek'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde, golcü futbolcuya bonuslarla 5 milyon euro ücret ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti.

Yıldız golcü ise yıllık ücretinin en az 7 milyon euroya yükseltilmesini istiyor.

İcardi, ayrıca yeni sezonda belli maç sayısında oynama garantisi de talep etti.

Arjantinli oyuncunun temsilcisinin ek olarak 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği de öğrenildi.

Yıllık ücrette revizeye sıcak bakan Başkan Özbek'in kontrat yılı ve özellikle de oynama garantisi talebine ret yanıtı verdiği aktarıldı.

Arjantinli golcünün teklifi reddetmesi ve bu sürecin Temmuz ayının başında sonuçlanması bekleniyor.