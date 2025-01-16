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Spor

Galatasaray'ın teklifini kabul etti! Milan Skriniar transferi tamam

Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray Milan Skriniar'de sona yaklaştı. Sarı kırmızılı ekibin teklifini kabul eden oyuncunun transferinde eski takım arkadaşları Icardi ve Lucas Torreira etkili oldu. İşte detaylar...

Akşam16 Ocak 2025 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Galatasaray'ın teklifini kabul etti! Milan Skriniar transferi tamam
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Galatasaray, stoper transferinde sona yaklaştı. İtalyan gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre; PSG'den ayrılma kararı alan Milan Skriniar, Cim-Bom'un teklifini kabul etti. 29 yaşındaki Slovak yıldızın kararında eski takım arkadaşları olan Mauro Icardi ve Lucas Torreira etkili oldu. Paris Saint Germain, başarılı oyuncusunu İtalyan ekibi Napoli'ye satmaya çalıştı ancak Skriniar, Sarı Kırmızılı takımı tercih etti.

Cim-Bom, Fransa devi ile kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Skriniar'ın maaşının bir kısmını ödemek istiyor. Bu konuda yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Milan Skriniar'ın Fransız ekibi olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında bitiyor. Skriniar'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

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