Galatasaray, stoper transferinde sona yaklaştı. İtalyan gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre; PSG'den ayrılma kararı alan Milan Skriniar, Cim-Bom'un teklifini kabul etti. 29 yaşındaki Slovak yıldızın kararında eski takım arkadaşları olan Mauro Icardi ve Lucas Torreira etkili oldu. Paris Saint Germain, başarılı oyuncusunu İtalyan ekibi Napoli'ye satmaya çalıştı ancak Skriniar, Sarı Kırmızılı takımı tercih etti.

Cim-Bom, Fransa devi ile kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Skriniar'ın maaşının bir kısmını ödemek istiyor. Bu konuda yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Milan Skriniar'ın Fransız ekibi olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında bitiyor. Skriniar'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...