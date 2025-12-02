Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinde Leroy Sané'nin attığı golün ardından tribünlerde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Kadıköy'de gol sonrası ortaya çıkan insanlık dışı görüntüler kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaraylı Kazımcan Karataş, Leroy Sané'nin derbide attığı golün hemen ardından tribünden gelen yabancı maddenin isabet etmesiyle yerde kalmıştı.