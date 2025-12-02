İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4568
  • EURO
    49,2636
  • ALTIN
    5714.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın tepkisi sürüyor! ''İnsanlık dışı görüntüler''
Spor

Galatasaray'ın tepkisi sürüyor! ''İnsanlık dışı görüntüler''

Galatasaray, derbide Leroy Sané'nin golü sonrası Kadıköy'de yaşanan olaylarla ilgili tepkisini artırarak sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, paylaştığı mesajda görüntülerin insanlık dışı olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 19:57 - Güncelleme:
Galatasaray'ın tepkisi sürüyor! ''İnsanlık dışı görüntüler''
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinde Leroy Sané'nin attığı golün ardından tribünlerde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Kadıköy'de gol sonrası ortaya çıkan insanlık dışı görüntüler kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaraylı Kazımcan Karataş, Leroy Sané'nin derbide attığı golün hemen ardından tribünden gelen yabancı maddenin isabet etmesiyle yerde kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.