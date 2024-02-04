Galatasaray'ın Tete transferinden beklentisi 10 milyon Euro

Galatasaray'da beklenen çıkışı yapamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'nin takımdaki geleceği için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcuyla yollar ayrılabilir.

AYRILIKLAR SÜREBİLİR

Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da Bakambu da Real Betis'e transfer olmuştu. Ayrıca sezon başında kiralık olarak transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Angelino ile de yollar ayrıldı. Galatasaray'da ayrılık mevsimi henüz kapanmış değil.

LINCOLN TRANSFER İÇİN GELDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve kulübün plaket verdiği eski yıldızı Lincoln, vatandaşı Tete'yi ülkesine götürmeye çalışıyor. Bu transfere Okan Buruk da onay vermişti, ancak Tete gitmeye çok sıcak bakmıyordu.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Gelinen son noktada, Brezilya kulübü Bahia ile 23 yaşındaki futbolcu arasında anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Galatasaray Yönetimi bu transferden 8-10 milyon Euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Sambacı'yı sezon başında kadrosuna bedavaya katmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tete, sarı kırmızılı formayla çıktığı 28 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.