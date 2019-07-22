Transferde rakiplerine göre bir hayli sessiz kalan ve şu ana kadar Benjamin Lecomte – Gelson Martins ikilisini kadrosuna katan Monaco’nun üçüncü sürprizi Andre Silva oluyor. Geçtiğimiz sezonu Sevilla’da kiralık olarak geçirdiği gibi La Liga’da 27 maçta 9 gol atan yıldız forvet Monaco forması giymeye hazırlanırken, bu transfer gelişmesi Galatasaray camiasında da heyecanla karşılandı.

FALCAO’DA KRİTİK GÜN YARIN

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Geçtiğimiz Ocak ayında adı sık sık Galatasaray’la anılmasına rağmen, bir türlü transferi gerçekleşmeyen Radamel Falcao’nun bu sefer sarı kırmızılı formayı giyeceği düşünülüyor. Kolombiyalı yıldız golcüyle yakından ilgilenen menajerlerin ‘Salı günü işi bitirebiliriz beklememiz lazım’ dediği öğrenilirken, Falcao transferinin sadece istediği 7 milyon euro’dan ibaret olmadığı, birçok faktörün bir araya gelmesi gerektiği bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun ailesi, sponsorlar, Galatasaray’ın bütçesi, oyuncuya talip olan diğer devlerin araya girmesi Falcao’da işleri bir hayli zorlarken, Başkan Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak’ın her ne pahasına olursa olsun bu transferi mutlu sonla bitirmek istedikleri ifade edildi.