30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6833
  • 6,3779
  • 258.285
  • 101759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Falcao'da sorun sadece yıllık ücret değil

Kolombiyalı yıldız golcü Falcao'yla yakından ilgilenen menajerlerin, 'Salı günü işi bitirebiliriz beklememiz lazım' dediği öğrenilirken, Falcao'nun Gaşatasaray'a transferinin sadece istediği 7 milyon Euro’dan ibaret olmadığı, birçok faktörün bir araya gelmesi gerektiği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferde rakiplerine göre bir hayli sessiz kalan ve şu ana kadar Benjamin Lecomte – Gelson Martins ikilisini kadrosuna katan Monaco’nun üçüncü sürprizi Andre Silva oluyor. Geçtiğimiz sezonu Sevilla’da kiralık olarak geçirdiği gibi La Liga’da 27 maçta 9 gol atan yıldız forvet Monaco forması giymeye hazırlanırken, bu transfer gelişmesi Galatasaray camiasında da heyecanla karşılandı.
 
FALCAO’DA KRİTİK GÜN YARIN
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Geçtiğimiz Ocak ayında adı sık sık Galatasaray’la anılmasına rağmen, bir türlü transferi gerçekleşmeyen Radamel Falcao’nun bu sefer sarı kırmızılı formayı giyeceği düşünülüyor. Kolombiyalı yıldız golcüyle yakından ilgilenen menajerlerin ‘Salı günü işi bitirebiliriz beklememiz lazım’ dediği öğrenilirken, Falcao transferinin sadece istediği 7 milyon euro’dan ibaret olmadığı, birçok faktörün bir araya gelmesi gerektiği bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun ailesi, sponsorlar, Galatasaray’ın bütçesi, oyuncuya talip olan diğer devlerin araya girmesi Falcao’da işleri bir hayli zorlarken, Başkan Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak’ın her ne pahasına olursa olsun bu transferi mutlu sonla bitirmek istedikleri ifade edildi.

Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

İran'dan açıklama geldi: Onları yakaladık, idam edeceğiz!

İran'dan açıklama geldi: Onları yakaladık, idam edeceğiz!

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Sevindiren gelişme: Türkiye tarihi rekora koşuyor

Sevindiren gelişme: Türkiye tarihi rekora koşuyor

Baraj gölü çekilince ortaya çıktılar!

Baraj gölü çekilince ortaya çıktılar!
 

POPÜLER HABERLER

Şaşırtan olay: Sevip, cami avlusuna bıraktılar

Şaşırtan olay: Sevip, cami avlusuna bıraktılar

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA