Fernando Muslera sonrasında, uzun bir süre kaleci arayışına giren Galatasaray, birçok ismi listesine almıştı. İsviçreli fi - le bekçisi Yann Sommer de Aslan'ın gündemini meşgul eden oyuncuların başında gelmişti.

Ancak 36'lık eldivenin ilerleyen yaşı sebebiyle Cim-Bom masadan kalkmış, Sommer de kulübü Inter'de kalmıştı. Bu sezon Serie A'da 3 maça çıkan tecrübeli kaleci, İtalyan basınının eleştirilerinin odak noktası haline geldi. Serie A'da kalesinde 6 gol gören Sommer, Inter'in deplasmanda Juventus'a 4-3 yenildiği maçta da performansıyla topa tutuldu. İtalyan basını; Çizme devinin teknik direktörü Chivu için Sommer'in bir sorun olduğunu ve yedek kaleci konumundaki Josep Martinez'in, ilk 11'e yükselebileceğini yazdı.