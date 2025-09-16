İSTANBUL 27°C / 17°C
Fernando Muslera sonrası kaleci arayışında adı Galatasaray ile anılan Yann Sommer, Inter'de zor günler geçiriyor. Serie A'da oynadığı 3 maçta kalesinde 6 gol gören İsviçreli file bekçisi, Juventus karşısındaki hatalarıyla İtalyan basınının sert eleştirilerine maruz kaldı.

16 Eylül 2025 Salı 09:31
Fernando Muslera sonrasında, uzun bir süre kaleci arayışına giren Galatasaray, birçok ismi listesine almıştı. İsviçreli fi - le bekçisi Yann Sommer de Aslan'ın gündemini meşgul eden oyuncuların başında gelmişti.

Ancak 36'lık eldivenin ilerleyen yaşı sebebiyle Cim-Bom masadan kalkmış, Sommer de kulübü Inter'de kalmıştı. Bu sezon Serie A'da 3 maça çıkan tecrübeli kaleci, İtalyan basınının eleştirilerinin odak noktası haline geldi. Serie A'da kalesinde 6 gol gören Sommer, Inter'in deplasmanda Juventus'a 4-3 yenildiği maçta da performansıyla topa tutuldu. İtalyan basını; Çizme devinin teknik direktörü Chivu için Sommer'in bir sorun olduğunu ve yedek kaleci konumundaki Josep Martinez'in, ilk 11'e yükselebileceğini yazdı.

