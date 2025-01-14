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Spor

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Takımın yeni golcüsü Fransa'dan

Ara transfer döneminde takıma nokta atışı transfer yapmak isteyen Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı. Golcü transferinde listesinde birçok isim olan sarı kırmızı takım son olarak Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Elye Wahi'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 13:45 - Güncelleme:
Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Takımın yeni golcüsü Fransa'dan
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Trendyol Süper Lig'de devre arasında kadrosuna birden fazla bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da listede olan isimlerden Paulo Dybala, Georges Mikautadze ve Amine Gouiri'yle yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

Sarı-kırmızılılar bu isimlerin alternatifini Fransa'da buldu. L'Equipe'te yer alan Galatasaray'ın Marsilya'dan Elye Wahi'yle ilgilendiği belirtildi.

PREMİER LİG EKİBİ DE PEŞİNDE

Haberde Wahi'yle ilgilenen takımlar arasında Premier Lig ekibi West Ham United'ın da bulunduğu, sarı-kırmızılı kulübün transferi satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bitirmek istediği ifade edildi.

Marsilya'nın ise satmaya sıcak bakmadığı 22 yaşındaki futbolcu için acele etmek istemediğine dikkat çekildi. West Ham'ın teklifinin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama olabileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elya Wahi bu sezon 14 maçta süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Wahi, bu sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya imza attı. 22 yaşındaki futbolcu daha önce Montepellier ve Lens formalarını da giydi.

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