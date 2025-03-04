Son 2 sezonu şampiyon olarak noktalayan ve bu yıl Avrupa'da final oynama hedefiyle yola çıkan Galatasaray, bu başarı için istediği transferleri yapamadı. Uzun süredir sol bek ve sağ beki olmayan Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i sezon başında 9 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Danimarkalı genç oyuncu, özellikle fiziksel bakımdan etkisiz kaldı. Kaan Ayhan, ligin ilk yarısında sağ bekte forma giydi. Sol bek bölgesine sezon başında Ismail Jakobs getirildi. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli oyuncu için Monaco'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödedi.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Jakobs, Galatasaray'da 16 mücadelede forma giydi ve toplam bin 116 dakika sahada kaldı. Yalnızca 1 asist veren 25'lik futbolcu, 5 maçtır sakatlığı nedeniyle yok. Jakobs, ligde toplam 9 karşılaşma kaçırdı. Aslan, sezon sonunda zorunlu olarak oyuncunun bonservisine 8 milyon euro ödeyecek. Sezon başında alınan bu iki isimle sorun yaşayan CimBom, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerden de katkı alamadı. Sezonun ilk yarısında Genk'te sadece 611 dakika süre bulan Carlos Cuesta için 8 milyon euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılı Yönetim, çok eleştirildi. Kolombiyalı stoper, sonradan oyuna girdiği Kasımpaşa maçında 30 saniyede penaltıya sebep oldu.

KUTUCU DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sezonun ilk yarısını Eyüpspor formasıyla geçiren Ahmed Kutucu, 8 gol ve 7 asistle dikkat çekti. 6 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a imza atan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni takımındaki kariyerine tutuk başladı. Süper Lig'de Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 6 maçta sadece 1 gol kaydedebilen Kutucu, Eyüpspor'daki skorer halinden uzak kaldı. Icardi, Yunus Akgün ve Alvaro Morata'nın sakatlığı, Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın form düşüklüğü döneminde Aslan, yeni takviyelerinden katkı alamadı. Bonservis olarak 32 milyon euroluk fatura, Sarı-Kırmızılı taraftarlardan çokça eleştiri aldı.