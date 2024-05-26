Galatasaray'ın üst üste 2 mağlubiyeti yok!

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor karşısına şampiyonluk için çıkıyor. Sahadan 1 puanla ayrılması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde dikkat çeken bir istatistiğe sahip.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE ÜST ÜSTE 2 MAĞLUBİYET YOK

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde 73 maça çıktı. Geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 maç hiç kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçını kaybetmesi durumunda Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 2 hafta sahadan mağlup ayrılmış olacak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Galatasaray, Konyaspor'dan 1 puan alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yendiği senaryoda Galatasaray da Konyaspor'a mağlup olursa sarı-lacivertliler şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olacak.