Konferans Ligi'nde geçtiğimiz sezon ikinci olan, bu sezon ise turnuvaya yarı finalde veda eden Fiorentina'da takımdaki futbolcuların geleceği belli oluyor.

İtalyan ekibi, yeni sezonda kadrosunda tutacağı oyuncuları değerlendirirken River Plate'ten 2023'te takıma katılan Lucas Beltran'ın kalıp kalmayacağı henüz net değil.

Corriere della Sport'ta yer alana haberde Beltran'ın takımki geleceğiyle ilgili belirsizliğin devam ettiği, Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 15 milyon euroluk teklifinin reddedildiği belirtildi.

Haberde, yaz transfer döneminde somut bir teklif gelmesi halinde Beltran'la yolların ayrılma ihtimali olduğuna dikkat çekilirken Fiorentina'nın kalan maçlarının Arjantinli futbolcu için belirleyici olabileceği vurgulandı.

Futbol kariyerine Arjantin'de başlayan, Instituto'nun ardından Rive Plate altyapısında forma giyen Lucas Beltran, Colon'da kiralık olarak oynadı.

2023/24 sezonunda Fiorentina'ya imza atan 24 yaşındaki orta saha, bu sezon İtalyan ekibinde 46 maçta sahaya çıkıp 6 gol ve 6 asist kaydetti.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dries Mertens'in takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmezken olası bir ayrılıkta ve Beltran transferinin gerçekleşmesi halinde Arjantinli futbolcu Galatasaray'ın yeni 10 numarası olabilir.