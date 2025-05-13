İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2025 Salı / 16 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8059
  • EURO
    43,1537
  • ALTIN
    4059.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan! Dries Mertens'in alternatifi belli oldu
Spor

Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan! Dries Mertens'in alternatifi belli oldu

İtalyan ekibi Fiorentina'da gelecek sezonda takımda hangi oyuncuların kalıp kalmayacağı netleşiyor. İtalyan basınında çıkan habere göre takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Lucas Beltran'ı Galatasaray yakından takip ediyor.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 11:28 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan! Dries Mertens'in alternatifi belli oldu
ABONE OL

Konferans Ligi'nde geçtiğimiz sezon ikinci olan, bu sezon ise turnuvaya yarı finalde veda eden Fiorentina'da takımdaki futbolcuların geleceği belli oluyor.

İtalyan ekibi, yeni sezonda kadrosunda tutacağı oyuncuları değerlendirirken River Plate'ten 2023'te takıma katılan Lucas Beltran'ın kalıp kalmayacağı henüz net değil.

Corriere della Sport'ta yer alana haberde Beltran'ın takımki geleceğiyle ilgili belirsizliğin devam ettiği, Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 15 milyon euroluk teklifinin reddedildiği belirtildi.

Haberde, yaz transfer döneminde somut bir teklif gelmesi halinde Beltran'la yolların ayrılma ihtimali olduğuna dikkat çekilirken Fiorentina'nın kalan maçlarının Arjantinli futbolcu için belirleyici olabileceği vurgulandı.

Futbol kariyerine Arjantin'de başlayan, Instituto'nun ardından Rive Plate altyapısında forma giyen Lucas Beltran, Colon'da kiralık olarak oynadı.

2023/24 sezonunda Fiorentina'ya imza atan 24 yaşındaki orta saha, bu sezon İtalyan ekibinde 46 maçta sahaya çıkıp 6 gol ve 6 asist kaydetti.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dries Mertens'in takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmezken olası bir ayrılıkta ve Beltran transferinin gerçekleşmesi halinde Arjantinli futbolcu Galatasaray'ın yeni 10 numarası olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.