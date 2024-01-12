Galatasaray'ın yeni Fernando Muslera'sı resmen açıklandı

Galatasaray, kış transfer dönemiyle birlikte çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı kırmızılıların gündeminde sol bek ve orta saha varken, rota kaleye çevirdi. Galatasaray yöneticileri, sözleşmesinde son sezona giren Fernando Muslera'nın alternatiflerini araştırmaya başladı. Cimbom, efsane kalecisiyle sözleşme yenilemesi muammayken yeni isimler için düğmeye basıldı.

FERNANDO MUSLERA YERİNE JUAN MUSSO

İtalya basını, Galatasaray'ın Atalanta forması giyen Juan Musso ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde sarı kırmızılıların, Arjantinli file bekçisiyle kiralık olarak ilgilendiği belirtilirken, İtalya ekibinin 29 yaşındaki eldiveni bonservisiyle satmak istediği aktarıldı.

20.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ!

Tecrübeli kalecinin, inişli çıkışlı bir performans gösterdiği ve Atalanta'nın bu yüzden yollarını ayırmak istediği belirtildi. 29 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Çizme ekibi, Arjantinli eldiven için 20.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Star Gazetesi