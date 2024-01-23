Galatasaray'ın yeni Fernando Muslera'sı resmen açıklandı! Kaleye yıldız isim geçiyor

Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Sol bek ve orta sahaya takviye yapması beklenen sarı kırmızılı ekibin rotası sürpriz bir mevkiye yöneldi. Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinde son sezona girmesiyle alternatif isimleri araştırmaya başladı. Cimbom, rotasını Polonya'ya çevirdi.

VLADAN KOVACEVIC GALATASARAY'A ÇOK YAKIN!

Polonya basınının haberine göre; Galatasaray, Polonya ekibi Rakow'da forma giyen Vladan Kovacevic'i gündemine aldı. Haberde, Cimbom'un iyi bir teklif yapması halinde transferin olumlu sonuçlanacağını yazıldı. Öte yandan, Portekiz ekibi Benfica'nın da birkaç ay önce Kovacevic için temasta bulunduğu fakat transferin olumlu sonuçlanmadığı belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon çıktığı 33 maçta 36 gol yerken 13 maçta da kalesini gole kapadı. Öte yandan, başarılı file bekçisi 2 sezon üst üste yılın kalecisi ödülünü kazandı.

Star Gazetesi