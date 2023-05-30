İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3984
  • EURO
    22,0796
  • ALTIN
    1282.82
  • BIST100
    4957.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'ın yeni hedefi Gift Orban

Süper Lig'de 23. kez şampiyon olmaya hazırlanan Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları erkenden başladı. Sarı-kırmızılılar Gent forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Gift Orban'ı takıma katmak için harekete geçti.

30 Mayıs 2023 Salı 16:55 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni hedefi Gift Orban
ABONE OL

Bu akşam Ankaragücü'ne karşı galibiyet alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, yeni sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'e Avrupa Konferans Ligi'nde 4 gol atmasıyla Türkiye'de tanınan Gift Orban'a teklif götürdü.

15 MİLYON EURO'YA RET

Süper Lig lideri Galatasaray'ın Belçika ekibi Gent'in formasını giyen genç golcü için yüklü bir bonservis teklif ettiği iddia edildi. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, golcü oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro teklif yaptığı fakat bu teklifin Belçika ekibi tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

TALİBİ ÇOK

Galatasaray dışında Gift Orban ile ilgilenen kulüplerin Eintracht Frankfurt, Burnley FC ve LOSC Lille olduğu aktarıldı.

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Gift Emmanuel Orban, geçtiğimiz ocak ayında transferin son günü olan 31 Ocak'ta Norveç ekibi Stabæk Fotball'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile KAA Gent'e transfer olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç santrafor, Belçika ekibi ile 21 maça çıkarken 20 gol kaydetti. 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli Transfermarkt'e göre 9 milyon Euro olarak belirlendi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.