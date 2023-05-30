Galatasaray'ın yeni hedefi Gift Orban

Bu akşam Ankaragücü'ne karşı galibiyet alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, yeni sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'e Avrupa Konferans Ligi'nde 4 gol atmasıyla Türkiye'de tanınan Gift Orban'a teklif götürdü.

15 MİLYON EURO'YA RET

Süper Lig lideri Galatasaray'ın Belçika ekibi Gent'in formasını giyen genç golcü için yüklü bir bonservis teklif ettiği iddia edildi. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, golcü oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro teklif yaptığı fakat bu teklifin Belçika ekibi tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

TALİBİ ÇOK

Galatasaray dışında Gift Orban ile ilgilenen kulüplerin Eintracht Frankfurt, Burnley FC ve LOSC Lille olduğu aktarıldı.

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Gift Emmanuel Orban, geçtiğimiz ocak ayında transferin son günü olan 31 Ocak'ta Norveç ekibi Stabæk Fotball'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile KAA Gent'e transfer olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç santrafor, Belçika ekibi ile 21 maça çıkarken 20 gol kaydetti. 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli Transfermarkt'e göre 9 milyon Euro olarak belirlendi