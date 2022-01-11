Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, İstanbul'a geldi

11 Ocak 2022 Salı 23:58 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 00:49

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik dirktör Domenec Torrent İstanbul'a geldi.

İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Domenec Torrent'i İstanbul havalimanında yönetici Işıtan Gün'ün karşıladığı görüldü. İspanyol teknik adam sarı kırmızılı kulübün kendisine tahsis ettiği araçla havalimanından ayrıldı.

Başkan Burak Elmas'ın ilk önce yardımcı antrenör olarak görüşüldüğünü ancak Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacağını belirttiği Torrent sezonun kalan bölümünde sarı kırmızılıların yeni teknik patronu olacak.

DOMENEC TORRENT'İN KARİYERİ

Torrent, kariyerinin büyük bölümünde vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola ile çalışan İspanyol teknik adam, haziran 2018'de ABD takımlarından New York City takımının başına geçti. Burada 60 resmi maçta görev alan Torrent, 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Torrent, Kasım 2019'da ABD temsilcisin ayrılmasından sonra Temmuz 2020'de Brezilya'nın Flamengo takımının başına geçti. Burada da yaklaşık 3,5 ay çalışan 59 yaşındaki teknik direktör, 26 resmi karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.

Domenec Torrent, yaklaşık 14 aydır herhangi bir takım çalıştırmıyor.