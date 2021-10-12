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Spor

Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu

Galatasaray, yeni stat isim sponsoru için NEF ile 5+5 sezon olarak 725 milyon TL'ye anlaştığını duyurdu.

12 Ekim 2021 Salı 00:45 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 00:45
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Galatasaray, stat isim hakkı için NEF ile 5 sezonu opsiyonlu olarak 5+5 toplam 10 sezon için 725 milyon TL + KDV'ye anlaştığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

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