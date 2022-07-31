Galatasaray'ın yeni transferi bu akşam geliyor! Maliyeti belli oldu

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı.

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FREDRİK MİDTSJÖ BU AKŞAM GELİYOR

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö bu akşam 19.30'da İstanbul'da olacak.

BONSERVİSİ 3.5 MİLYON AVRO

Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon avro maaş ödeyecek.

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194 MAÇTA 7 GOL, 31 ASİST

Rosenborg ile profesyonel olan ve 2017 yazında 2.2 milyon avro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını da 11 kez giydi. Midtsjö, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı. Norveçli yıldız, geçen sezon 41 maçta 6 asist yaptı.