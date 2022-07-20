Seferovic, Galatasaray'ın yeni transferi olarak son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, Haris Seferovic için kulübü Benfica ile anlaşma sağlamıştı. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları Haris Seferovic'in daha önce oynadığı takımları ve futbol kariyerini araştırmaya başladı. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic kimdir, kaç yaşında? Haris Seferovic hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

HARİS SEFEROVİC KİMDİR?

Haris Seferovic, 1992 yılında doğmuştur. Haris Seferovic, santrfor mevkiinde oynayan İsviçreli millî futbolcudur.

Haris Seferovic kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da transfer oldu..

HARİS SEFEROVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aslen Bosna kökenli olan Seferovic futbol hayatına doğduğu şehrin takımının altyapısında başladı. Sursee altyapısından daha sonra Luzern ve Zürich takımlarında forma giydi.

Seferovic 2008-2009 sezonunda Grasshopper'a transfer oldu. 2009-2010 sezonuna kadar Grasshopper'da forma giyen Seferovic burada 14 maça çıktı. U-18 ve U-21 takımlarında çıktığı 14 maçta 9 gol attı.

Ardından İtalya takımı Fiorentina'ya transfer oldu. İlk sezonunda Fiorentina'nın genç takımı olan Fiorentina Primavera'da oynadı ve ardından A takıma çıktı. Seferovic Fiorentina formasıyla 34'ü genç takım olmak üzere toplam 46 maça çıktı. 46 maçta 7 gol katkısı verdi.

Fiorentina'da istediği başarıyı yakalayamayan Seferovic 2011 yılında İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımına kiralandı. Xamax takımıyla 16 maçta 2 gol attı. Xamax macerasından sonra tekrar Fiorentina'ya dönen SEferovic forma şansı bulamayınca bu kez İtalyan ekibi Lecce'ye gönderildi. Lecce formasıyla da 5 maça çıkan Seferovic gol katkısı veremedi.

Seferovic 2013 yılında 3 milyon Euro transfer bedeli ile Real Sociedad takımına transfer oldu. Real Sociedad formasıyla 39 maça çıkan İsviçreli oyuncu takımına 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Seferovic'in bir sonraki durağı ise Almanya oldu.Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan İsviçreli futbolcu çıktığı 96 maçta 19 gol ve 13 asist ile oynadı.

Haris Seferovic'in Eintracht Frankfurt'tan sonraki durağı uzun yıllar formasını giyeceği Portekiz ekibi Benfica oldu. 2017-2018 yılında Benfica'ya transfer olan Seferovic toplamda 187 maça çıktı. Seferovic 187 maçta takımına 74 gol ve 24 asistlik katkıda bulundu.

Seferovic'in kariyerinde 3 gol krallığı bulunuyor.

2018-2019 sezonunda Benfica Ligi gol krallığı - 23 gol

2018-2019 sezonu UEFA Uluslar Ligi A - 5 gol

2009-2010 17 Yaş Altı Dünya Kupası - 5 gol

2018-2019 Portekiz Ligi şampiyonluğu

2018 ve 2020 Portekiz Süper Kupa Şampiyonu

2018-2019 sezonu Portekiz'de yılın oyuncusu

2020-2021 sezonu Portekiz Ligi sezonun forveti