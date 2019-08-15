Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) görüşmelerine başlandığını bildirdiği Roma'nın tecrübeli futbolcusu Steven Nzonzi'yi bugün İstanbul'a getiriyor.
Bu akşam TK 1864 sefer sayılı 19.50 uçağıyla gelecek olan Nzonzi'nin 23.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
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