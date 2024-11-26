Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Mauro Icardi'nin sakatlığı ve sezonu kapatması sonrası devre arasında hücum hattına tranfer yapması beklenen sarı-kırmızılılar için gündeme Universidad Catolica forması giyen Gonzalo Tapia'nın adı geldi.

"EN İYİ SEÇENEK GALATASARAY"

TNT Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray, 22 yaşındaki Şilili santrfor ile ilgileniyor. TNT Sports muhabiri Jorge Cubillos, Tapia için yaptığı açıklamada, "Gonzalo Tapia, Universidad Catolica ile bir anlaşmaya varamadı. Şu ana kadar söyledikleri, sahip olduğu en iyi seçeneğin Türkiye'den Galatasaray olduğu." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kulübü ile sözleşmesi Aralık 2024'te bitecek 22 yaşındaki Tapia'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Gonzalo Tapia, ana mevkisi santrfor olmasına rağmen kanatlarda da forma giyebiliyor.

Bu sezon kulübünde 33 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki Tapia, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.