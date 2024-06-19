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Spor

Galatasaray'ın yeni yıldızı Britt Bongaerts

Sultanlar Ligi ekibi, Galatasaray Daikin, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ı renklerine bağladı.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni yıldızı Britt Bongaerts
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında TT Papendal Arnhem'de başlayan oyuncu, sırasıyla Eurosped, Ladies in Black Aachen, USC Münster, SSC Palmberg Schwerin, LKS Commercecon Lodz, Bartoccini Fortinfissi Perugia ve Allianz MTV Stuttgart'ta forma giydi.

Hollandalı pasör, 3 Almanya Süper Kupa ve ikişer Almanya Kupası ile Almanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

  • Galatasaray Daikin
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