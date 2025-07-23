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Spor

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane İstanbul'a geldi. Alman futbolcu yarın sarı kırmızılıların kampına dahil olacak.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, İstanbul'da
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Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, bugün ABD'den İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği ve 1 Temmuz'da sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman oyuncu Sane, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra tatilini de bu ülkede geçirmişti. Sane, bugün Los Angeles'tan özel jetle İstanbul Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı yöneticilerin karşılaştığı Sane, daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Alman oyuncu yarın sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başlayacak.

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