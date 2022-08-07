Galatasaray'ın yeni yıldızları İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcular Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi.

Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'yı taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano kentinden hareket etti.

Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı santrfor Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan iki futbolcuya Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Galatasaraylı futbolcu Arda Turan eşlik etti. Mertens ile eşi ve çocuğu da İstanbul'a geldi.

İstanbul'a geç saatlerde ulaşan futbolcuları kalabalık bir grup taraftar karşıladı. Yeni transferlerin kapıdan geçişi ile birlikte boyunlarına Galatasaray atkıları asılırken, taraftarlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Torreira yaptığı ilk açıklamada, "Büyüleyici bir atmosfer var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Büyük bir sevgi var" dedi. "Lakabın var mı?" sorusuna yanıt veren Uruguaylı orta saha, "Evet bir çok lakabım var ama Galatasaray taraftarının vermesini isterim" şeklinde konuştu.

Dries Mertens ise, "Müthiş. Buraya geldim çünkü özel bir şeyler yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İki futbolcu da Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar, Erden Timur lehine de tezahüratlar yaptı.

Yeni transferler daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Mertens ve Torreira'nın, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atmaları bekleniyor.

UÇAĞI 120 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR CANLI TAKİP ETTİ

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi.

Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.