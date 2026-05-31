Galatasaray formasıyla sergilediği göz kamaştırıcı performansla Avrupa devlerinin iştahını kabartan Victor Osimhen, yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Nijeryalı golcü için İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) arasında kelimenin tam anlamıyla bir transfer savaşı yaşanıyor. Galatasaray cephesinde ise yıldız oyuncuyu satma niyeti olmadığı defalarca açıklandı.

GOLCÜ EKSİKLİĞİ YAŞIYORLAR

Gol yollarındaki problemi kökten çözmek isteyen Arsenal hocası Mikel Arteta, ise ısrarcı. İngiliz ekibinin G.Saray'a bonservis bedeli neyse ödeyelim şeklinde haber gönderdiği iddia ediliyor. Haberde ayrıca, maddi açıdan sınır tanımayan Fransız devi PSG'nin ise bu transferi bitirmek için G.Saray'a 120 milyon euronun yanı sıra oyuncu takası form

G.SARAY'DAN AYRILMASI ZOR

Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği başarılı dönemin ardından, ekonomik şartlar ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde başarısı transferini zorlaştırıyor. Osimhen'in yakın çevresine, kendisini Premier League'in fiziksel kalitesine daha yakın hissettiğini söylediği öne sürülse de, kendi açıklamaları G.Saray'da kalma yönünde. Osimhen bu sezon yaşanan şampiyonluk sonrası, "G.Saray'da kendime bir yuva buldum" diyerek camiayı ne kadar benimsediğini ortaya koymuştu.

BARÇA BEKLEMEDE

Legit'ng'in haberine göre, Barcelona'nın Atletico Madrid'li Julian Alvarez için 100 milyon euro teklif etmesi, Victor Osimhen'in Katalan ekibine transferini belirsizliğe soktu. Barça'nın önceliği Arjantinli yıldıza vermesiyle Nijeryalı golcünün transfer planı askıda kaldı.

TOTTENHAM DA SIRADA

İngiliz Tottenham, hücum hattını güçlendirmek amacıyla yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı planlıyor. Bonservisini elinde bulunduran Galatasaray ise 27 yaşındaki yıldız forvet için kapıyı 130 milyon euro civarında açıyor.