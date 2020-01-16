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Spor

Espanyol, Marcao için Galatasaray'ın kapısını çaldı

İspanyol basını La Liga ekiplerinden Espanyol'un Marcao için Galatasaray'la görüşme halinde olduğunu iddia etti.

16.01.2020  14:48 - Güncelleme: 16.01.2020  14:48

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao için İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Sport gazetesinin haberine göre savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Espanyol, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperine göz dikti. İspanyol basınının iddiasına göre La Liga ekibi, Galatasaray'la transfer için görüşüyor.

Hem savunmasını güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmayı amaçlayan Espanyol Teknik Direktörü Francisco Rufete, saha içindeki rolü ve yaşı nedeniyle Marcao'yu kadrosunda görmek istiyor.

Öte yandan Galatasaray'ın transfere henüz onay vermediği belirtilirken transferin 4 milyon euro civarında bir bonservis ücretiyle bitebileceği konuşuluyor.

2019'un Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao'nun sarı-kırmızılı kulüple iki buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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