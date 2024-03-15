Galatasaray'ın yıldızını için çarpıcı transfer itirafı!

Maurizio Sarri'nin istifası sonrasında takımın başına Igor Tudor'u getirmek isteyen Lazio için olay bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan menajer Giocondo Martorelli, Lazio'nun yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçeceğini söyledi.

"BİR AN ÖNCE GELMELİ"

Tutto Mercato'ya açıklamalarda bulunan Giocondo Martorelli, "Nicolo Zaniolo son zamanlarda oynamakta güçlük çekiyor. Oynaması ve tüm değerini göstermesi gereken yetenekli bir oyuncu." dedi ve şu sözlerle devam etti:

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Lazio transfer konusunda sınıfta kalmıştı. Önümüzdeki dönemde iyi transfer yapacaklarını düşünüyorum. Tudor'un takımın başına gelmesiyle Nicolo Zaniolo için Lazio'nun harekete geçeceğini ancak bu transferde çokça rakibinin olduğunu düşünüyorum. Bir an önce İtalya'ya gelip eski şovlarını yapmalı."

İSTEYENİ ÇOK

Nicolo Zaniolo için Lazio'nun yanı sıra Milan, Juventus ve Fiorentina'da yaz transfer döneminde 24 yaşındaki yıldız için harekete geçecek.

30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 30 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.