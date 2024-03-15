İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,201
  • EURO
    35,1062
  • ALTIN
    2234.12
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın yıldızını için çarpıcı transfer itirafı!
Spor

Galatasaray'ın yıldızını için çarpıcı transfer itirafı!

İtalyan menajer Giocondo Martorelli, Lazio'nun gelecek transfer döneminde Nicolo Zaniolo için harekete geçeceğini açıkladı.

15 Mart 2024 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldızını için çarpıcı transfer itirafı!
ABONE OL

Maurizio Sarri'nin istifası sonrasında takımın başına Igor Tudor'u getirmek isteyen Lazio için olay bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan menajer Giocondo Martorelli, Lazio'nun yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçeceğini söyledi.

"BİR AN ÖNCE GELMELİ"

Tutto Mercato'ya açıklamalarda bulunan Giocondo Martorelli, "Nicolo Zaniolo son zamanlarda oynamakta güçlük çekiyor. Oynaması ve tüm değerini göstermesi gereken yetenekli bir oyuncu." dedi ve şu sözlerle devam etti:

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Lazio transfer konusunda sınıfta kalmıştı. Önümüzdeki dönemde iyi transfer yapacaklarını düşünüyorum. Tudor'un takımın başına gelmesiyle Nicolo Zaniolo için Lazio'nun harekete geçeceğini ancak bu transferde çokça rakibinin olduğunu düşünüyorum. Bir an önce İtalya'ya gelip eski şovlarını yapmalı."

İSTEYENİ ÇOK

Nicolo Zaniolo için Lazio'nun yanı sıra Milan, Juventus ve Fiorentina'da yaz transfer döneminde 24 yaşındaki yıldız için harekete geçecek.

30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 30 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.