Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi 4-2 skorla kazanarak 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla birlikte Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 sezonu zirvede tamamladı.

Galatasaray'ın yıldız isimleri, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ: TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN

Şampiyonluğun mutluluğunu yaşayan Barış Alper, "Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman." dedi.

Barış Alper, "Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

OSIMHEN: BİZ GALATASARAY'IZ

Victor Osimhen,"Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz." dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: ŞÜKÜRLER OLSUN

Hislerini anlatan Abdülkerim, "Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu." dedi.

Abdülkerim, "Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TORREIRA: ÇOK ZOR BİR SENE OLDU

Sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira, Hesap.com Antalyaspor maçı ardından açıklamalarda bulundu.

"Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum."

İLKAY GÜNDOĞAN: ÇOK ÖZEL BİR DUYGU

Maçın ardından açıklamalarda bulunan kaptan İlkay Gündoğan "Çok mutlu ve gururluyuz. Çok özel bir duygu, benim için çok özel bir his. Tüm ekibi, camiayı tebrik ediyorum. Özel bir başarı ve özel bir duygu. Çok mutluyuz." dedi.

DAVINSON SANCHEZ: ÇOK MUTLUYUZ

Zaferin ardından konuşan Davinson Sanchez "Çok mutluyuz şampiyonluktan dolayı. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz." açıklamalarında bulundu.

SACHA BOEY: BİR KEZ DAHA YAŞAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Zaferin ardından konuşan Sacha Boey "Çok mutluyum. Bu şampiyonluğu bir kez daha yaşamaktan mutluyum. Taraftarların önünde bu şampiyonluğu yaşamak çok heyecanlı bir şey." dedi.

UĞURCAN ÇAKIR: HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUKTU

Uğurcan Çakır, "Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık." dedi.