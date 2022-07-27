Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! Hayali gerçekleşiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün planı belli oldu. Buruk'un Yunus Akgün'ü ilk 11'e monte ederek hücumun kilit isimlerinden biri yapmayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, hazırlık maçlarında en beğenilen isimlerden biri oldu.
HÜCUMUN KİLİT İSMİ OLACAK
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'e takımda büyük bir sorumluluk vermeyi planlıyor. Buruk, Yunus Akgün'ü ilk 11'e monte etmeyi planlıyor ve genç oyuncu hücumun kilit isimlerinden biri haline getirecek.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da 38 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2833 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 17 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi