Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! Hayali gerçekleşiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün planı belli oldu. Buruk'un Yunus Akgün'ü ilk 11'e monte ederek hücumun kilit isimlerinden biri yapmayı planlıyor.

YUNUS AKGÜN, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, hazırlık maçlarında en beğenilen isimlerden biri oldu.

HÜCUMUN KİLİT İSMİ OLACAK

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'e takımda büyük bir sorumluluk vermeyi planlıyor. Buruk, Yunus Akgün'ü ilk 11'e monte etmeyi planlıyor ve genç oyuncu hücumun kilit isimlerinden biri haline getirecek.

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YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da 38 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2833 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 17 asistle takımına katkıda bulundu.