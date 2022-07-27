İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8939
  • EURO
    18,3172
  • ALTIN
    999.292
  • BIST100
    2544.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! Hayali gerçekleşiyor
Spor

Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! Hayali gerçekleşiyor

Yunus Akgün için Galatasaray'da karar verildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de düşündüğü Yunus Akgün'ü hücumun kilit isimlerinden biri olarak düşünüyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün planı belli oldu. Buruk'un Yunus Akgün'ü ilk 11'e monte ederek hücumun kilit isimlerinden biri yapmayı planlıyor.

YUNUS AKGÜN, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, hazırlık maçlarında en beğenilen isimlerden biri oldu.

HÜCUMUN KİLİT İSMİ OLACAK

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'e takımda büyük bir sorumluluk vermeyi planlıyor. Buruk, Yunus Akgün'ü ilk 11'e monte etmeyi planlıyor ve genç oyuncu hücumun kilit isimlerinden biri haline getirecek.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da 38 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2833 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 17 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.