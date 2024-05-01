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Spor

Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı için rakipleri Avrupa devleri

Sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı için harekete geçen Galatasaray'ın transferde en büyük rakipleri Milan ve Sevilla olacak.

Fanatik1 Mayıs 2024 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı için rakipleri Avrupa devleri
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Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın radarına takılan Yusuf Yazıcı için daha ligler sona ermeden transfer savaşları başladı.

Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki yıldızı ikna etmek üzere temaslara başlarken, Milan ve Sevilla'nın devreye girmesiyle piyasa iyiden iyiye kızıştı. Son olarak bir başka Fransız kulübü Marsilya'nın da Yusuf'u istediği ileri sürüldü.

SEÇİM BEKLENİYOR

Galatasaray, Yusuf'a resmi teklif yapmak için 25 Mayıs'taki kongreyi bekliyor. Seçim sonrası transfer komitesi yeniden belirlenecek ve gündemdeki tüm isimlerle tek tek temas kurulacak.

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığı, ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla bu transferi bitirebileceği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Lille'de bu sezon 41 maçta sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 12 gol, 3 asiste imza attı.

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