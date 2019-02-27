Galatasaray'ınyarı finaldeki rakibi Yeni Malatyaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Göztepe, 90 dakikada rakibine 1-0 üstünlük sağladı ancak penaltı atışlarına giden maçta Yeni Malatyaspor, rakibine üstünlük kurarak yarı finale yükselen takım oldu.

90 dakika içinde maçın tek golünü Göztepe adına 73. dakikada Cameron Jerome kaydetti.

İlk maçı Yeni Malatyaspor'un 1-0 kazanması nedeniyle karşılaşma uzarken uzatmalardaki 30 dakikada gol olmadı ve maç penaltılara gitti.

GALATASARAY'IN RAKİBİ OLDU

Penaltı atışlarında rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayan Yeni Malatyaspor, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Yeni Malatyaspor, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Yarı finaldeki ilk maçını 2 Nisan'da oynayacak. Rövanş maçı ise 23 Nisan'da oynanacak ve finale çıkan takım belli olacak.