Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane'nin adı Galatasaray'la da anılıyor.

Bayern Münih'in yıllık 10 milyon eurodan 3 senelik sözleşme konusunda anlaştığı Leroy Sane'nin menajerini değiştirmesinin ardından süreç sekteye uğradı.

Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi anlaşmayı bozdu ve Bayern Münih'ten 12 milyon euro sabit ücret ve 3 milyon euro bonus talep etti.

Bayern Münih bu talep karşısında geri adım atmadı ve Leroy Sane'ye 20 Mayıs'a kadar kararını vermesi için ultimatom verdi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer" ifadesini kullandı.

Bayern Münih, Eberl'in bu sözleriyle bir kez daha Leroy Sane'ye yaptığı teklifte duracaklarını belirtmiş oldu.