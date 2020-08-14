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Spor

Galatasaraylı 2 futbolcuda koronavirüs çıktı! Galatasaray'da koronavirüs çıkan futbolcular kimler?

Galatasaray'da 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Sarı kırmızı takımda son yapılan testler sonucunda iki futbolcuda koronavirüs vakası çıktı. Yapılan açıklamada 'İki oyuncumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı. Peki Galatasaray'da koronavirüs çıkan futbolcular kimler? İşte Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması...

14 Ağustos 2020 Cuma  13:32 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 13:32
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Galatasaray, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu haber sonrası Galatasaraylı taraftarlar Galatasaray'da koronavirüs çıkan futbolcular kimler? sorusuna yanıt aramaya başladı. Transfer döneminde Galatasaraylı 2 futbolcuda koronavirüs çıkması kulüp yöneticilerini ve taraftarları endişelendirdi. Galatasaray'dan Koronavirüs açıklaması geldi. İşte Galatasaray'da koronavirüs çıkan futbolcularla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

Galatasaray, tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Galatasaray'da koronavirüs çıkan futbolcular kimler?

Galatasaray, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuları açıklamadı. 

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