Galatasaraylı 4 oyuncunun cezası bitti

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile sahasında oynadığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesinin ardından yarıda kaldı.

Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamamıştı. Dört futbolcu, karşılaşma yarıda kalmasına rağmen cezalarını tamamladı.

Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın ligde bir sonraki hafta oynayacağı maçta forma giyebilecek. Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.