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Spor

Galatasaraylı 4 oyuncunun cezası bitti

Galatasaray'da sarı kart cezaları sebebiyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz karşılaşma yarıda kalmasına rağmen cezalarını tamamladı.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Galatasaraylı 4 oyuncunun cezası bitti
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Galatasaray'ın Adana Demirspor ile sahasında oynadığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesinin ardından yarıda kaldı.

Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamamıştı. Dört futbolcu, karşılaşma yarıda kalmasına rağmen cezalarını tamamladı.

Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın ligde bir sonraki hafta oynayacağı maçta forma giyebilecek. Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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