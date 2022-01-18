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Spor

Galatasaraylı Batuhan Şen'e Bundesliga'dan talip var

Galatasaray alt yapısında yetişen ve bir sezondur Menemenspor'da forma giyen Ahmet Batuhan Şen performansı ve kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.

Fanatik18 Ocak 2022 Salı 11:55 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 11:55
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Galatasaray 'a geri çağrılacağı konuşulan 1.92 boyundaki kaleciye Bundesliga ekibi Stuttgart talip oldu. Ayrıca Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük de bu oyuncuyu yakından takip ediyor.

1.5 SEZON KİRALIK GİTMİŞTİ

Menemenspor'la 1.5 sezon kiralık olarak anlaşan Ahmet Batuhan Şen'in yarım sezon kiralık sözleşmesi bulunuyor. Menemenspor 250 bin TL karşılığında oyuncunun takımdan ayrılmasına izin veriyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 20 maçta forma giyen ve kalesinde 33 gol gören 22 yaşındaki oyuncu ligin en yüksek kurtarış yapan kalecisi konumunda.

Kaleci arayışı içinde bulunan Galatasaray'ın da genç ismi tekrar kadroya çağırması gündemde...

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