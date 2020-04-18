18 Nisan 2020 Cumartesi 23:04 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 23:04

Hollanda basınına konuşan Ömer Bayram, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, bu sene futbol oynanacağını düşünmüyorum. Ne Ağustos ne de Eylül'de." dedi.

FUTBOLCULAR ÇOK ŞANSLI



Ömer, "İki tıkla telefondan istediğimi sipariş edebiliyorum, birçok kişi bunu yapamıyor. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Ya işiniz yoksa, kira ve yemekleri karşılayamıyorsanız? Benim durumumda, zorlanan insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum ve yapıyorum. Yardım etmenin görevim olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Akhisaspor'dan geldikten sonra Galatasaray'daki ilk yılında zorlandığını ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Benim tüm futbol hayatım bir dönüşüm. Alışmak biraz zaman aldı. Çocukken oynamayı hayal ettiğim kulüpte çok fazla şey yapmak istedim ama bu aleyhime oldu. Yine de her zaman yapabileceklerime inandım. bu da harika sezon bir sonuçlandı. Bir kuş kadar özgürdüm. Dersler çıkardım, zihinsel ve fiziksel olarak güçlendim. Şimdi çocukluğumdaki gibi oynuyorum." diye konuştu.

AİLEMDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

EURO 2020'nin ertelenmesi hakkındaki görüşü sorulan Ömer Bayram, ailesinden birinde koronavirüs çıktığını belirterek, "Futbol ikinci sırada geliyor, şu anda koronavirüs ile ilgili olanlar çok daha önemli. Avrupa Şampiyonası bir yıl kaydı. Aynı şekilde, ailemde birisinde korona var. Bir oyuncunun ne sıklıkla Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı var? Gerçek şu ki durum şu anda umutsuz." dedi.

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu sözlerini, "Evde kalmak en iyi seçenek, tek çözüm. Şimdi birkaç şeyden bahsettik ama futboldan çok daha fazlası var. Küçük işletmeler ne olacak? Kafalarını suyun üstünde nasıl tutacaklar? Bütün ekonomi ölecek. Biz eğlendiriciyiz, bu yüzden futbolun son dönecek şey olması mantıklı. Kulübümüzün sezonluk biletleri geri ödemek zorunda kalabileceğini biliyorum, bu arada oyuncu maaşlarına da milyonlar harcanıyor." diyerek tamamladı.