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Spor

Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz 1 yıllığına Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

02 Ekim 2020 Cuma 17:08 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 17:08
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