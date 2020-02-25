25 Şubat 2020 Salı00:22 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 00:36

Hafta arası Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kırmızılı futbolculara tam 7 milyon euroluk ödeme dopingi yapan Galatasaray yönetiminden bir jest daha geldi. 90 dakikanın bitiş düdüğü ile galibiyet coşkusunu yaşayan Galatasaray takımının soyunma odasına 2.Başkan Abdurrahim Albayrak gitti.

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray derbi galibiyet primi

Hafta boyunca antrenmanda ve Zorlu'daki Raffles Otel'deki kampa sarı kırmızılı takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak, oyuncuları tebrik etmek için soyunma odasına indi.

Karşılaşmadan önce “Kazanın gerisini bize bırakın” diyen 2.Başkan Abdurrahim Albayrak sürprizini yaptı. Son derece mutlu ve coşkulu olan Galatasaraylı futbolculara, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak Fenerbahçe galibiyeti için özel prim verileceğini açıkladı. Albayrak, soyunma odasında 3-1'lik galibiyetten ötürü Galatasaray takımına 500 bin Euro özel prim ödeneceğini duyurdu.

MAÇ GELİRİ TAKIMA

Sarı kırmızılı yönetim futbolcuların Kadıköy'de ortaya koyduğu futbol ve galibiyetten ötürü olağanüstü bir uygulamaya giderek bir anlamda Fenerbahçe maçı için TFF'den 3 puan için alınacak parayı takıma dağıtma kararı aldı.