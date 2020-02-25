İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1217
  • EURO
    6,6428
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    114789
Spor

Galatasaraylı futbolculara özel prim

21 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da, yönetimden futbolculara özel prim müjdesi geldi.

25 Şubat 2020 Salı00:22 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 00:36

Hafta arası Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kırmızılı futbolculara tam 7 milyon euroluk ödeme dopingi yapan Galatasaray yönetiminden bir jest daha geldi. 90 dakikanın bitiş düdüğü ile galibiyet coşkusunu yaşayan Galatasaray takımının soyunma odasına 2.Başkan Abdurrahim Albayrak gitti.

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray derbi galibiyet primi

Hafta boyunca antrenmanda ve Zorlu'daki Raffles Otel'deki kampa sarı kırmızılı takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak, oyuncuları tebrik etmek için soyunma odasına indi.

Karşılaşmadan önce “Kazanın gerisini bize bırakın” diyen 2.Başkan Abdurrahim Albayrak sürprizini yaptı. Son derece mutlu ve coşkulu olan Galatasaraylı futbolculara, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak Fenerbahçe galibiyeti için özel prim verileceğini açıkladı. Albayrak, soyunma odasında 3-1'lik galibiyetten ötürü Galatasaray takımına 500 bin Euro özel prim ödeneceğini duyurdu.

MAÇ GELİRİ TAKIMA

Sarı kırmızılı yönetim futbolcuların Kadıköy'de ortaya koyduğu futbol ve galibiyetten ötürü olağanüstü bir uygulamaya giderek bir anlamda Fenerbahçe maçı için TFF'den 3 puan için alınacak parayı takıma dağıtma kararı aldı.

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı
Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Kardeş ülke M-346'yı seçti
Kardeş ülke M-346'yı seçti

Kardeş ülke M-346'yı seçti

Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek

Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.