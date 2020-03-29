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Spor

Galatasaraylı futbolculardan alkışlanacak hareket

Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık hastanede karantina bölgesine izolasyon ve yatak yardımı yaptı

DHA29 Mart 2020 Pazar 13:03 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:03
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Galatasaraylu futbolcular Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

Koronavirüs salgını, Türkiye ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor. Son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık'ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izalasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi.

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