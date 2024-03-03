Galatasaraylı futbolculardan galibiyet değerlendirmesi!

Galatasaray'da forma giyen Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera, Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı.

Kaan Ayhan, 'Derbilerde rakip takımı... Bilmiyorum kaç milyon seyirci! Sadece Beşiktaş taraftarının desteklemediğini düşünüyorum. Profesyonel bir oyun sergiledik ve haklı şekilde 3 puan aldık.' dedi.

Sakatlığı hakkında konuşan milli oyuncu, 'Sezon sonu daha iyi tedavi söz konusu. Arkadaşlarımız yalnız bırakmak istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bazen ağrılar artıyor, bazen ağrılar azalıyor. Bir iki arkadaş da yorgun şekilde oynadı. Ancak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.' ifadelerini kullandı.

FERNANDO MUSLERA

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Kupada kaybettikten sonra burada kazanmak önemliydi. Bu zor deplasmanda, bu zor statta mücadele etmek zordu. Bize destek olan taraftarlarımıza teşekkürler. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz." dedi.

Uruguaylı eldiven, "Çalışmayı seviyorum. Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum. Bu tip zor deplasmanlara çıkmadan takım arkadaşlarıma çalıştığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Muslera, "Şampiyonluk için çok çalışıyoruz. Galatasaray için her maç zor. Bize karşı rakipler ayrı enerjiyle, kendilerini çok daha fazla vererek mücadele ediyorlar. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Maçı hakkında görüşlerini aktaran Kerem, "Kupadan ve Avrupa Ligi'nden elenmemiz mental olarak bizi yormuştu. Kupa maçından sonra da demiştim; böyle zamanlarda birlik olmak, beraberlik içinde olmak, takım ruhunu ortaya koymak, hem saha içinde hem taraftarla birlikte olabilmek çok önemliydi. Bugün taraftarımız da 90 dakika hiç susmadı, iç sahada gibi hissettik. Sahaya da bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Bunun sonucunda da zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık. Takım arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk şansı hakkında konuşan Kerem, "Maçtan önce takım arkadaşlarımla konuşurken 'Kazanınca şampiyon olmayacağız, kaybedersek ya da berabere kalırsak da şampiyonluk elimizden gitmeyecek.' demiştim. Hala lig uzun. 10 hafta var. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama bugün bazı şeylerin kesinleştiğini, bazı üstünlüklerin bizde olduğunu göstermiş olduk saha içinde. Biz sadece rakibimiz Fenerbahçe ile yarışmıyoruz. Herkesle yarışıyoruz. Herkes birlik oluyor bize karşı. Bugün de o birliği biraz da olsa bozduğumuzu düşünüyorum." dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu ama iyi mücadele ettik. Kazandık ve lideriz. Lider olarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Performansıyla ilgili Barış, "Çok çalışıyorum. Elimden geldiğince en iyi performansı vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.