Galatasaraylı futbolculardan ''Icardi'' pankartı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar sürerken, üstü açık otobüste açılan bir pankart dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, kutlamalar kapsamında önce Galatasaray Lisesi önünde taraftarı selamladı. Daha sonra futbolcuları taşıyan üstü açık otobüs, RAMS Park'a hareket etti.

"GİTME MAURO"

Kutlamalar sırasında Lucas Torreira ve Yunus Akgün, otobüste "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Pankartın, sözleşmesinin geleceği gündemde olan Mauro Icardi için açıldığı görüldü.

Yıldız futbolcunun takımdaki geleceği ise henüz belli olmadı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."

MAURO ICARDI NE DEMİŞTİ?

Icardi de kulübün YouTube hesabına yaptığı açıklamada taraftarla ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlarım ve ailem, geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi... Karşılıklı bir sevgi de var. Benim için 'Bir nesli Galatasaraylı yaptı' dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz. Bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır."