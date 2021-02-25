25 Şubat 2021 Perşembe 20:43 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:44

Galatasaray formasıyla her geçen gün performansını yükselten ve sarı kırmızılı ekibin değişilmez isimleri arasında yer alan Marcao, Brezilya ESPN kanalına konuştu. Teknik direktörü Fatih Terim'in çok önemli bir isim olduğunu belirten Brezilyalı stoper, 'Fatih Terim'i tüm Galatasaraylılar seviyor ancak diğerleri pek hoşlanmıyor. Çünkü o bir winner, Türkiye'de ne varsa kazanmış. Bu rekabetten dolayı hoşlanmamalarını da normal karşılıyorum.' dedi.

'FATİH TERİM BENİ DÜŞMEYE OYNAYAN BİR TAKIMDAN GETİRDİ'



Terim'in kendisini Portekiz'de düşmeye oynayan bir takımdan aldığını ve şans verdiğini vurgulayan Marcao, Galatasaray'da, Premier Lig, La Liga gibi kulüplerde oynayan oyunculara daha sıcak bakılıyor. Bu yüzden transferime sıcak bakmayan isimler de olmuş ancak Fatih Terim beni Portekiz Ligi'nde düşmeye oynayan bir takımdan alıp getiren ve şans veren isimdir.' ifadelerini kullandı ve ekledi:

'OYUNCULARLA TEK TEK KONUŞUR'



'Pazar günü bir maçımız varsa, hafta başından Fatih Terim bize rakip takımın oyun sistemini, buna karşın bizim neler yapmamız gerektiğine dair taktiksel bilgileri bize anlatır. Oyuncularla tek tek konuşur.'

'MUSLERA BÜYÜK BİR LİDER'



'Burada çok önemli oyuncularla oynuyorum. Türk futbolculardan Arda Turan gibi çok önemli bir karaktere sahibiz ama gerçek liderimiz Fernando Muslera. Muslera ile zaman geçirmek, onunla birlikte oynamak büyük bir onur. Fantastik bir karakter ve büyük bir lider.'

'ARDA TURAN'IN FARKLI BİR SEVİYE TAKTİK BİLGİSİ VAR'



'Arda Turan, oyun bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Biraz İspanyolca biliyor ve sürekli konuşuyoruz. Maç anında oyunu iyi okuyor. Ne zaman atak yapacağız, ne zaman kapanacağız. Çok farklı bir seviye taktik bilgisi var.'

'DERBİ GECESİ UYUMAKTA ÇOK ZORLANDIM'



'Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Brezilya'ya göre çok farklı. 1 hafta önceden baskıyı hissediyorsun. Taraftarlar sosyal medya ve basında ilgi çok büyük oluyor. Derbi gecesi uyumakta çok zorlandım ama öyle bir rekabet ki, yılda 15 kez olsa hepsinde oynamak isterim.'

'MESUT ÖZİL'E KARŞI OYNAMAKTAN ÇOK MEMNUN OLDUM'



'Mesut Özil'e karşı oynamaktan çok memnun oldum. Büyük takımlarda oynamış, Brezilya'da Dünya Kupası kaldırmış bir oyuncu. En iyilere karşı oynamak her zaman beni memnun eder.'

'TUTKULUYSAN SENİ BAĞIRLARINA BASIYORLAR'



'Türkiye'de taraftarlar çok kalitesi olmasan da, sahada koşup mücadele ediyorsan, tutkuluysan seni bağırlarına basıyorlar.'

'MUSLERA ÇOK İYİ TÜRKÇE KONUŞUYOR'



'Türkçe olarak sadece 'Merhaba, nasılsın, evet, hayır' gibi kelimeleri biliyorum. Ama Muslera çok iyi Türkçe konuşuyor. İngilizce, İtalyanca biliyor. Bambaşka biri.'

'ÖDEMELER KONUSUNDA HİÇ SIKINTI YAŞAMIYORUM'



'Galatasaray'da ödemeler konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bazen 1-2 ay geciktiği oluyor ama bunu normal karşılıyorum.'