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Spor

Galatasaraylı Okan Kocuk, Samsunspor'a gidiyor

Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da gelecek sezon hazırlıkları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar Galatasaray forması giyen genç eldiven Okan Kocuk'u kadrosuna kattı. Resmi açıklamanın önümüzdeki süreçte gelmesi bekleniyor.

Fanatik15 Haziran 2023 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Galatasaraylı Okan Kocuk, Samsunspor'a gidiyor
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Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken ilk ayrılık da gerçekleşiyor.

Sarı-kırmzılı ekipte Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ile anlaşma sağladı. Deneyimli eldivenin Karadeniz ekibine 3 yıllık imza atması bekleniyor. Resmi açıklama kısa zamanda yapılacak.

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

27 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi haziran ayının sonunda sona eriyor.

Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı.

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