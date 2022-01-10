Galatasaraylı oyunculardan Fatih Terim'e veda

10 Ocak 2022 Pazartesi 20:40 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:40

Galatasaray'da oyuncular Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Victor Nelsson, yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için bir veda mesajı yayımladı.

Kaptanlardan Fernando Muslera, "Bir resim bin kelime değerinde. İmparator Fatih Terim" ifadelerini kullanarak Fatih Terim'e veda etti.

AANHOLT: "PAHA BİÇİLEMEZ KATKILAR"

Sarı - kırmızılıların sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, Fatih Terim'le birlikte güldüğü bir fotoğrafı paylaştı ve "Birlikteliğimizin kısa sürmesine üzüldüm. Birlikte çalıştığımız zamanlarda Türkiye'deki kariyerime paha biçilemez katkınızdan dolayı müteşekkirim ve her zaman öyle kalacağım. Bundan sonraki yaşamınızda tüm güzellikler seninle olsun Fatih Hocam." ifadelerini kullandı.

NELSSON: "TEŞEKKÜRLER HOCAM"

Victor Nelsson ise Fatih Terim'le el sıkıştığı fotoğrafı paylaşarak, "Teşekkürler hocam." notunu düştü.