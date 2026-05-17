Galatasaraylı oyuncuları beğeni yağmuruna tuttu! Dünya yıldızından dikkat çeken hareket...

AC Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Galatasaraylı iki yıldız futbolcunun paylaşımlarını beğendi.

Leao, önce Osimhen'in yaptığı şampiyonluk paylaşımını beğendi. Portekizli yıldız, ardından Leroy Sane'nin yaptığı paylaşımı da beğendi.

Hız kesmeyen Leao, ardından Ismail Jakobs'un da gönderisini beğendi.

TALEP 50 MİLYON EURO

Leao'nun kulübü Milan, yıldız oyuncu için yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki tekliflere açık olduğu daha önce La Gazzetta tarafından ortaya atılmıştı.

10 GOL 3 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon 30 resmi maça çıkan Portekizli sol kanat, 10 gol attı, 3 asist yaptı.