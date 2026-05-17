  • Galatasaraylı oyuncuları beğeni yağmuruna tuttu! Dünya yıldızından dikkat çeken hareket...
Spor

Galatasaraylı oyuncuları beğeni yağmuruna tuttu! Dünya yıldızından dikkat çeken hareket...

Milan forması giyen Portekizli oyuncu Rafael Leao; sosyal medyada üzerinden Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ismail Jakobs'un şampiyonluk paylaşımlarını beğenmesi üzerine gündem oldu.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 00:30 - Güncelleme:
AC Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Galatasaraylı iki yıldız futbolcunun paylaşımlarını beğendi.

Leao, önce Osimhen'in yaptığı şampiyonluk paylaşımını beğendi. Portekizli yıldız, ardından Leroy Sane'nin yaptığı paylaşımı da beğendi.

Hız kesmeyen Leao, ardından Ismail Jakobs'un da gönderisini beğendi.

TALEP 50 MİLYON EURO

Leao'nun kulübü Milan, yıldız oyuncu için yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki tekliflere açık olduğu daha önce La Gazzetta tarafından ortaya atılmıştı.

10 GOL 3 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon 30 resmi maça çıkan Portekizli sol kanat, 10 gol attı, 3 asist yaptı.

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

