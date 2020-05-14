Galatasaraylı Şener Özbayraklı dünya evine girdi

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 23:24

4 yıldır birlikte olan Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, geçen yılın son aylarında nişan yüzüklerini takmıştı. Ünlü çift, koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.

Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.

Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

Aslen Artvinli olan Şener Özbayraklı, 23 Ocak 1990 tarihinde biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

Millî futbolcu olmasından dolayı kazandığı hakla Aksaray Üniversitesi BESYO'da beden eğitimi öğretmenliğine kaydını yaptırsa da okula devam edemedi. Uzun süre ailesinden uzakta yaşayan Şener'in babası emekli olduktan sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşti. Bütün akrabaları Bursa'da yaşayan Şener Özbayraklı, 2013 yılının başlarında da bu şehrin takımı Bursaspor'a transfer oldu ve o da tekrar ailesiyle yaşamaya başladı.

Üç çocuktan en küçüğü olan Şener Özbayraklı, futbolda idolünün Dani Alves olduğunu açıklamıştı. Ayrıca boş zamanlarında masa tenisi sporu ile ilgilendiğini söylemişti. Keçiörengücü'ndeki performansıyla dikkat çeken Şener Özbayraklı, 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara'nın bir diğer ekibi Bugsaşspor'a transfer oldu.

2010-2012 tarihleri arasında Buğsaşspor'da özellikle Türkiye kupasında sağlam performans serğileyen futbolcu, Bursasporun dikkatini çekmeyi başardı.

2012-2013 sezonunda 750 bin TL karşılığında Bursaspor'a transfer olmuş ve 2015 yılına kadar devamlı yükselen başarılı grafiğiyle sürekli transfer teklifleri almaya devam etmiştir.

2015 yılında Fenerbahçe, Bursaspor'a Şener'in 5 milyon TL'lik sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine bağlamıştır. O dönem Fenerbahçe hem de Milli Takım formasını terleten başarılı futbolcu sağ bek mevki'nde görev aldı.

Şener Özbayraklı, şu anda Galatasaray'da oynuyor.